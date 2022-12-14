أمن الحشد الشعبي يطيح بتاجري مخدرات شمال شرقي بغداد

2022/12/14 | 21:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -بغداد

أعلن امن الحشد الشعبي، اليوم الاربعاء، الإطاحة بتاجري مخدرات شمال شرقي بغداد.

وقال إعلام الحشد في بيان اطلعت عليه (بغداد اليوم) إن "قوة من المديرية العامة للأمن والانضباط في هيئة الحشد الشعبي / هيئة التحقيقات والأمن الوقائي، تمكنت من القاء القبض على تاجري مخدرات في منطقة سبع قصور شمال شرقي العاصمة بغداد".

وأضاف أن "القوة عثرت على اكياس من المواد المخدرة ( كريستال ) بكمية 330 غرام و( 1400 حبة من نوع 0.1 ) و سلاح كلاشنكوف بالاضافة لعدد من القنابل اليدوية و الاسلحة البيضاء".

وتابع أن "العملية النوعية الناجحة جاءت بعد متابعة متواصلة قامت بها هيئة التحقيقات والامن الوقائي بالمديرية العامة للامن و الانضباط هيئة الحشد الشعبي".

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