العمليات المشتركة تكشف آخر تطورات مسك الحدود العراقية مع إيران وتركيا

2022/12/14 | 21:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشفت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الأربعاء، عن آخر تطورات مسك الحدود العراقية مع إيران وتركيا.

وقال المتحدث باسم القيادة تحسين الخفاجي، لـ(بغداد اليوم)، انه "تم مسك الخط الصفري مع تركيا وإيران لمنع الخروقات الأمنية على الحدود، وفق خطط أمنية وعسكرية مشتركة بين القوات الاتحادية وحرس الإقليم لمسك الحدود، وهناك تعاون جيد ما بين بغداد وأربيل حول هذا الملف".

وأضاف الخفاجي أن "الأيام القليلة المقبلة سوف تشهد نصب عدد من نقاط التفتيش الجديدة والمهمة على الحدود العراقية في اقليم كردستان، مع استمرار العمل الأمني والعسكري لاغلاق جميع الثغرات على الحدود".

ويوم أمس، اجتمع وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، مع قادة وضباط في أربيل، لبحث مسك الحدود مع إيران وتركيا.

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