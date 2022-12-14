بتال النجم يبحث مع نظيره الاردني سبل التعاون بين البلدين

2022/12/14 | 21:15 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني بحث وزير الصناعة والمعادن خالد بتال النجم، اليوم الأربعاء، مع وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني يوسف الشمالي ووزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني صالح الخرابشة سبل التعاون بين البلدين.وذكرت وزارة الصناعة والمعادن […]

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