السوداني يؤكد للسفير النرويجي ضرورة تفعيل اتفاقية النفط مقابل التنمية 

2022/12/14 | 21:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الأربعاء، السفير النرويجي لدى العراق أسبين ليندبيك.

وجرى خلال اللقاء، بحسب بيان لمكتب السوداني، "بحث مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، وأوجه التعاون المتعدّدة في مختلف المجالات".

كما جرى، "البحث في تعزيز الشراكة بمجال تبادل الخبرات ضمن قطّاع إدارة الثروات الطبيعية، وتعزيز القدرات في مواجهة التغيّر المناخي وآثاره الاقتصادية والبيئية".

وأكد السوداني للسفير، "ضرورة تعزيز المصالح المشتركة، وتفعيل اتفاقية النفط مقابل التنمية التي تربط البلدين، ورفع مستوى العمل والتنسيق الثنائي إزاء قضايا إقليمية ودولية، والملفات ذات الاهتمام المشترك".

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