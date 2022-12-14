الأمطار توسع امتدادها داخل العراق

2022/12/14 | 21:26 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد المتنبئ الجوي حسين الأسدي، الأربعاء، أن الأمطار ستجتاح مناطق عديدة من البلاد خلال الساعات المقبلة، فيما حذر من الضباب الذي سيضرب المنطقة الغربية، التي لن يكون لها نصيباً في موجة الأمطار المرتقبة.

وقال الأسدي في بيان، إنه “لا تزال البلاد تتأثر بحالة من عدم الاستقرار الجوي وكانت أقل من المتوقع في مناطق عديدة اليوم بسبب ارتفاع الضغط الجوي، لكن من مساء اليوم ويوم غد ينخفض الضغط الجوي قليلاً تتحسن معها فرص الأمطار في مناطق عديدة، حيث متوقع فرص أمطار رعدية بدءا من الآن على مناطق الجنوب بادية المثنى والبصرة خلال الساعات القادمة، ثم ميسان ولاحقاً ذي قار ثم واسط صباح الغد تستمر خلال يوم غد الخميس على نفس المناطق وفرص أمطار جيدة على البصرة وجنوب ميسان”.

وأضاف أنه “كما متوقع فرص أمطار مع ساعات منتصف الليلة على أجزاء من الموصل وأربيل والسليمانية تتحسن فجر الغد على نفس المناطق، وربما تشمل أجزاء من كركوك ودهوك تستمر نهار الغد خصوصاً السليمانية وأربيل والحالة لن تشمل جميع المناطق هناك”.

وتابع الأسدي، أن “مناطق وسط البلاد من المحتمل ان تشهد فرص أمطار عشوائية خصوصاً الديوانية وواسط وربما تشمل النجف وبابل والفرصة ضعيفة، عموماً قد تدخل مناطق أخرى او تخرج مناطق ضمن نطاق الأمطار، أما المنطقة الغربية لا توجد فرص أمطار ونصيبها الضباب لذلك يرجى الحذر والانتباه من انخفاض أو انعدام الرؤية الأفقية هناك”.

وبشأن الرياح ودرجات الحرارة، لفت إلى “رياح جنوبية شرقية ثم إلى شرقية نشطة السرعة خصوصاً البصرة وذي قار تصل هبات الرياح إلى 58 كلم في الساعة مثيرة للغبار بينما متوقع تحول الرياح إلى شمالية غربية في باقي المناطق خفيفة السرعة تليها مناطق الجنوب فجر الجمعة تنخفض معها درجات الحرارة وعودة الشعور بالبرودة في المساء وساعات الصباح الأولى”.

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