خبير مالي يستبعد تعديل سعر الدولار ويوضح أسباب تذبذب سعر العملة

2022/12/14 | 21:26 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استبعد الخبير المالي محمود داغر، إمكانية تعديل سعر الدولار في الوقت الراهن، فيما أوضح الأسباب الحقيقية وراء تذبذب سعر العملة.

وقال داغر في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “اي تعديل في سعر الصرف سيسهم بخلق اضطرابات أكبر والحديث عن التعديل في العام الحالي أو المقبل أمر مستبعد”، لافتاً إلى أن “ارتفاع أسعار العملة هو نتيجة طبيعية لغياب التطوير في قطاعات الصناعة والزراعة وغياب الإيرادات الضريبي”.

وأضاف أنه “من الأسباب الأخرى التي أسهمت في ارتفاع سعر صرف العملة هو اعتماد طريقة التحويل الجديدة من قبل البنك المركزي العراقي، فضلاً عن التدقيق الحاصل من قبل الفيدرالي الاميركي ادى لعرقلة وصول الحوالات الى المستفيدين منها مما عطل عرض كمية الدولار المطلوبة في السوق لأغراض الاستيراد ما تسبب بارتفاع الدولار لأكثر من 153000 دينار عراقي مقابل 100 دولار”.

وأشار داغر أن “الاجراءات المطلوبة من المركزي العراقي هي التنسيق بشكل أكبر مع الفيدرالي الاميركي لغرض تسهيل المهمة والتدرج باستخدام نظام التدقيق والتحويل الجديد وعدم الضغط بعرض الدولار مما يسبب في ارتفاعات اضافية ترهق السوق وتخلق اضطرباً ما بين تجار الجملة والمفرد وكذلك المستهلكين”، مبيناً أن “استبعاد عدد من المصارف من مزاد العملة لا علاقة له بارتفاع سعر الصرف”.

وكان البنك الفيدرالي الأمريكي قد أصدر الشهر الماضي قرار بإيقاف التحويلات المالية لـ14 مصرفا عراقيا، بتهمة تهريب الأموال من مزاد العملة إلى دول تقع تحت العقوبات الأمريكية، دون أن الكشف عن اسم هذه المصارف وهو ما نفاه المركزي العراقي لاحقا

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