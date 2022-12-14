بالوثيقة.. مشكلة إدارية تعكر أجواء انتصارات الميناء

2022/12/14 | 21:29 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أصدر القاضي الاول في محكمة بداءة المعقل، قراراً ولائياً بإيقاف انتخابات نادي الميناء بعد قيام الهيئة المؤقتة بإلغاء الهيئة العامة وتشكيل هيئة عامة جديدة.وبالتالي ستكون اللجنة الاولمبية مضطرة لتشكيل هيئة مؤقتة جديدة بسبب انتهاء المدة الزمنية للهيئة المؤقتة الحالية.يذكر أن الميناء فاز على السماوة بهدفين دون رد ويحتل صدارة المجموعة الثانية […]

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مشكلة إدارية تعكر أجواء انتصارات الميناء أولاً على ايرث نيوز.

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