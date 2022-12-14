السوداني: ضرورة تفعيل اتفاقية النفط مقابل التنمية

2022/12/14 | 21:29 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 14 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الأربعاء 12/14/2022، على ضرورة تعزيز...

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