المالكي للسفير الإيراني: العراق يشهد استقرارا سياسيا

2022/12/14 | 21:29 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 14 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: اكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الأربعاء 12/14/2022، ان الأوضاع...

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