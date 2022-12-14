شاهد ما حدث عندما ضربت طائرة بدون طيار روسية مبنى في كييف

2022/12/14 | 21:32 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استيقظ سكان العاصمة الأوكرانية ، كييف على صوت الانفجارات في ساعات الصباح الباكر، بعد أن استهدفت طائرات بدون طيار روسية وسط المدينة، وتسببت إحدى الطائرات في حدوث ثقب كبير في جانب أحد المباني، ووقوع أضرار كما تحطمت نوافذ الشقق، ولكن بشكل ملحوظ، يقول الجيش الأوكراني إنه في هذا الهجوم، وهو الأول منذ عدة أسابيع في المنطقة الوسطى في كييف، لم يكن هناك ضرر كبير لشبكة الكهرباء علاوة على ما يتعاملون معه بالفعل.

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