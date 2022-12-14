2022/12/14 | 21:50 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 0e2Eno_IGh8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رئيس هيئة إعلام للمعارضة اسماعيل الجنابي : الولائيون هم من يتحكمون بالعملية السياسية في البلاد) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. رئيس هيئة إعلام للمعارضة اسماعيل الجنابي : الولائيون هم من يتحكمون بالعملية السياسية في البلاد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).