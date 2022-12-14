البنك المركزي: البنك الفدرالي فرض شروطاً ومحددات صارمة على عملية بيع الدولار

2022/12/14 | 22:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني وضح البنك المركزي العراقي، اليوم الأربعاء، آلية عمل مزاد بيع العملة الأجنبية في الفترة الحالية، فيما أكد فرض البنك الفيدرالي الأميركي شروطاً ومحددات صارمة على عملية بيع الدولار.وقال مستشار البنك […]

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