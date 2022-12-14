2022/12/14 | 22:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أعلن وزير الإعمار والإسكان والبلديات العامة بنكين ريكاني، اليوم الأربعاء، افتتاح الطريق الدولي، فيما كشف عن إدراج طرق ومجسرات جديدة في بغداد ضمن موازنة 2023.

وقال ريكاني لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن" الطريق الدولي الرابط بين محافظة بابل وكربلاء المقدسة والنجف الأشرف اكتمل وبمواصفات عالية وسيساهم في معالجة الاختناقات المرورية". وأضاف،أن" الطريق نفذ بمواصفات قياسية وعالمية، فضلا عن إضافة مادة (البوليمر) في عمليات الإكساء"، موضحة أن" المادة غير متوفرة في العراق منذ 2019 وكانت تستخدم من قبل الشركات الاجنبية والتي تسهم في صلابة الاسفلت وتجعله يتحمل حمولات الكبيرة، إضافة الى تأثيث الطريق ووضع حواجز كونكريتية لحمايته". وأشار الى، أن" الطرق هي من تحي المدن، داعيا الى ضرورة الاهتمام بالطرق وتجنب استخدام الحمولات الزائدة من قبل أصحاب المركبات الكبيرة، مع الحفاظ على جماليتها وعدم رمي النفايات، والتعاون مع دائرة الطرق والمرور العامة". وتابع، أن" حجم المبالغ المخصصة للطرق في موازنة 2023 ستكون قياسية مقارنة بالأعوام الماضية"، مؤكداً تخصيص مبالغ للطرق داخل العاصمة بغداد لمعالجة الازدحامات المرورية وإضافة مجسرات جديدة". من جانيه أكد مدير عام دائرة الطرق والجسور في وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة حسين جاسم لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن" الدائرة مستمرة في تأهيل الطريق الدولي باعتباره الشريان الأساسي لحركة النقل بالعراق". وأضاف،أنه" سيتم افتتاح جزء مهم من الطرق وفقا للمواصفات العالمية، إضافة الى تأثيث متكامل باستخدام مادة (البوليمر) التي ستساعد الطريق على تحمل الحمولات الكبيرة". وأشار إلى، أن" الطريق المرور السريع هو الرابط بين الحدود العراقية والكويتية وموانئ البصرة الجنوبية بالعاصمة بغداد وهو الممر الرئيسي لحركة النقل إضافة الى حركة المسافرين".

تابعونا على:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بمواصفات عالمية.. وزير الإعمار يعلن افتتاح طريق المرور الدولي) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بمواصفات عالمية.. وزير الإعمار يعلن افتتاح طريق المرور الدولي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).