وفد أمني رفيع المستوى يصل محافظة نينوى

2022/12/14 | 22:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -نينوى

وصل وفد أمني رفيع المستوى برئاسة وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الاربعاء، إلى محافظة نينوى.

وقال بيان صادر من وزارة الداخلية تلقته (بغداد اليوم) إن "وفدا أمنيا رفيع المستوى برئاسة وزير الداخلية عبد الأمير الشمري وصل إلى محافظة نينوى، مساء اليوم الاربعاء، حيث ضم الوفد وكيل الأستخبارات و وكيل شؤون الشرطة وعدد من قادة الوزارة".

وأضاف أن "الزيارة تهدف إلى الإطلاع على عمل وإجراءات مديريات وتوابع وزارة الداخلية بالمحافظة والمستوى الفني والإداري لها مع جاهزيتها القتالية لفرض الأمن والاستقرار في المحافظة".

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