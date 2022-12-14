وفد أمني برئاسة الشمري يصل الى نينوى

2022/12/14 | 22:09 - المصدر: السومرية نيوز

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وصل وفد أمني برئاسة وزير الداخلية عبد الأمير الشمري الى محافظة نينوى.

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