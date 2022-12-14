2022/12/14 | 22:19 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت باسكال سانت أونج في مونتريال أن الأموال ستدعم رعاية الأزمات والتعليم والتدريب للرياضيين والمدربين الأولمبيين وأولمبياد المعاقين.أشارت موجة من الرياضيين النشطين والمتقاعدين إلى البيئات المسيئة والسامة في الرياضات الكندية عالية الأداء.لقد طالبوا بتغيير الثقافة من النظام واتحاداتهم، وكانت هناك أيضًا دعوات لإجراء تحقيق وطني في هذه الرياضة.أخبرت باسكال The Canadian Press، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحكومة الفيدرالية تخصص 2.4 مليون دولار للحفاظ على الصحة العقلية للرياضيين شبكة القيقب الدولية.

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