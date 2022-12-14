هدف مبكر لفرنسا في شباك المغرب في نصف نهائي المونديال

2022/12/14 | 22:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجل المنتخب الفرنسي أول أهدافه بوقت مبكر من مباراة نصف نهائي كأس العالم، الأربعاء، أمام المغرب.

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