2022/12/14 | 22:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

توقع المتنبئ الجوي، صادق عطية، اليوم الأربعاء، أن تهطل أمطارا خفيفة في سبع مناطق هذه الليلة.

وقال عطية، في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "أمطارا خفيفة متوقعة هذه الليلة، تشمل مناطق متفرقة من بغداد وديالى والبصرة وميسان وذي قار وبادية الجنوب وصلاح الدين، وتستمر كذلك نهار ومساء الخميس مع شمول بعض من مدن الفرات الاوسط وشرق الانبار والنجف (عدا بادية الجنوب)".

وبين أن "الحالة الجوية تنتهي صباح الجمعة وتستقر الرياح شمالية غربية مع قليل من البرودة في المدن كافة".

وأردف: "توقعات اولية بتشكل الضباب الكثيف وانعدام الرؤية الليلة وصباح الخميس في مناطق واسعة من الانبار خصوصا الرطبة".

وأكمل: "توقعات أولية بموجات واسعة من الضباب وانعدام الرؤية تشمل غرب وجنوب البلاد ليلة الخميس/ الجمعة وصباح الجمعة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توقعات بهطول أمطار خفيفة في العراق الليلة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توقعات بهطول أمطار خفيفة في العراق الليلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).