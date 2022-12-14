انطلاق مباراة المغرب وفرنسا

2022/12/14 | 22:49 - المصدر: بغداد اليوم

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انطلقت مباراة المنتخب المغربي والفرنسي المقامة على ستاد البيت، في نصف نهائي مونديال قطر 2022.

ويلتقي الفائز من مواجهة اليوم، مع الأرجنتين في نهائي كأس العالم، الأحد المقبل، على ملعب لوسيل.

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