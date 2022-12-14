2022/12/14 | 23:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اكد محافظ واسط محمد جميل المياحي، اليوم الاربعاء، خلال لقائه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ضرورة ادامة زخم العمل وانجاز المشاريع الخدمية الخاصة بالبنى التحتية و ادارة مشاريعها التي تُحال […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص خلال لقائه السوداني..



محافظ واسط يؤكد ضرورة إكمال ملف تمليك الأراضي الزراعية المركز الخبري الوطني.

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