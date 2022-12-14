الامن النيابية تحذر من تجاهل بعض الضباط للمعلومات الاستخبارية عن انشطة الارهاب

2022/12/14 | 23:13 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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حذرت لجنة الامن والدفاع النيابية، من عدم التعاطي من قبل بعض الضباط مع المعلومات الاستخبارية حول انشطة عناصر داعش الارهابي في بعض قواطع المسؤولية في ديالى، لافتا الى ان عناصر “داعش” الاجرامي يعملون على زرع العبوات الناسفة في الطرق قبل تنفيذ العمليات العسكرية من قبل الاجهزة الامنية.

وقال عضو اللجنة احمد الموسوي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “العمليات الارهابية التي حدثت مؤخرا في ديالى لها مجموعة مسببات ومن بينها عدم التعاطي والتفاعل مع المعلومات الاستخبارية من قبل الضباط الميدانيين في مختلف القواطع”.

واضاف الموسوي، ان “هناك تجاهل لبعض المعلومات الواردة الى الاجهزة الامنية في بعض القواطع، وهو ماتسبب بحدوث خروق وهجمات على القوات الامنية بمحافظة ديالى”.

وأوضح، ان “المجاميع الارهابية تعمل على زرع عبواتها الناسفة على الطرق ومقترباتها خصوصا عند توجه القطعات لتنفيذ عمليات كبرى في قواطع ديالى وبعض المدن الاخرى، بحيث تعمل تلك المجاميع على تحديد مواقع العمليات الامنية وتستبق وصول القوات لتنسحب من بعض المناطق بعد ان تقوم بزرع العبوات الناسفة”.

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