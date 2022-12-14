دولة القانون: التدخلات الامريكية رفعت أسعار صرف الدولار

2022/12/14 | 23:13 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اتهم القيادي في ائتلاف دولة القانون إبراهيم السكيني، اليوم الأربعاء، أمريكا بالتدخل في سياسة البنك المركزي من خلال رفع بعض المصارف من مزاد بيع العملة، فيما اكد انها تسعى لخلق التوتر في حكومة محمد السوداني.

وقال السكينيفي حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “سبب ارتفاع أسعار صرف الدولار في هذه الأيام جاء بسبب تدخلات أمريكا في ازالة بعض المصارف من التعامل مع البنك المركزي ضمن مزاد بيع العملة”، مؤكدا ان “حكومة السوداني ستسيطر على هذا الارتفاع في الأيام المقبلة لإعادته الى سابق عهده”.

وأضاف، ان “سياسة أمريكا تكمن في خلق التوترات بصورة غير مباشرة ضد حكومة محمد شياع السوداني”، لافتا الى ان “هنالك مساعي أخرى تمت ملاحظتها لضرب حكومة السوداني”.

وتابع، ان “أمريكا ترى نفسها وصية على الشعوب في فرض مصالحها الخاصة عبر السياسات التي تتبعها والقرارات التي تصدرها”.

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