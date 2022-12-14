مسلحون يطلقون النار على مقر شركة في البصرة

2022/12/14 | 23:39 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، الأربعاء، بتعرض مقر شركة لاطلاق نار من مسلحين في محافظة البصرة.

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