التوطين بالخليج

2022/12/14 | 23:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حلقة حديث الخليج ألقت الضوء على واقع سوق العمل و الاستثمار الأجنبي بعد إصدار قرارات وزارية في بعض دول الخليج لمزيد من التوطين في القطاعات الحكومية و أيضاً فرض عقوبات على القطاع الخاص في حال عدم تحقيق نسبة من التوطين في المنشاة

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