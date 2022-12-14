المسلة تتابع كأس العالم: فرنسا تهزم المغرب بهدفين وتتأهل لنهائي المونديال

2022/12/14 | 23:55 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 14 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: الأربعاء 14 كانون الأول 2022 فرنسا تهزم المغرب بهدفين وتتأهل لنهائي...

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