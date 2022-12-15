2022/12/15 | 00:10 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: XnmPFNBBR7U

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات تبحث نقل الملف الامني الى الداخلية.. وتصدق على نظامها الداخلي) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات تبحث نقل الملف الامني الى الداخلية.. وتصدق على نظامها الداخلي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).