منتخب فرنسا ينهي حلم المغرب في كأس العالم ويصعد للنهائي

2022/12/15 | 00:13 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنهى منتخب فرنسا مغامرة نظيره المغربي

عند الدور قبل النهائي في كأس العالم 2022

بالفوز عليه بهدفين دون رد، مساء اليوم

الأربعاء على ملعب البيت.

سجل هدفي المباراة، ثيو هرنانديز وكولو

مواني في الدقيقتين

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