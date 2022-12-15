2022/12/15 | 00:19 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أنهى المنتخب الفرنسي “الحلم المغربي” وفاز على “أسود الأطلس” بهدفين نظيفين، مساء الأربعاء، ليضمن بذلك بطاقة العبور إلى نهائي كأس العالم 2022.وجاء الهدف الأول في المباراة من أقدام ثيو هيرنانديز […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فرنسا تتغلب على المغرب وتضرب موعداً مع الارجنتين في نهائي كأس العالم المركز الخبري الوطني.

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