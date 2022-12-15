المغرب تخسر من فرنسا.. وتخفق في التأهل لنهائي مونديال قطر

2022/12/15 | 00:34 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خسر المنتخب المغربي من نظيره الفرنسي بهدفين دون مقابل، في مواجهة أقيمت على أرضية استاد البيت في قطر، مساء يوم الأربعاء، وضمن منافسات الدور نصف النهائي، في نهائيات كأس العالم 2022.

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