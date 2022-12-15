فرنسا تُنهي مغامرة المغرب وتضرب موعداً مع الأرجنتين في نهائي المونديال

2022/12/15 | 00:46 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أنهى منتخب فرنسا مغامرة نظيره المغربي عند الدور قبل النهائي في كأس العالم 2022 بالفوز عليه بهدفين دون رد، مساء اليوم الأربعاء على ملعب البيت.سجل هدفي المباراة، ثيو هرنانديز وكولو مواني في الدقيقتين 5 و79.واصل المنتخب الفرنسي حملة الدفاع عن اللقب، ليتأهل للمباراة النهائية للمرة الثانية على التوالي، حيث سيلاقي منتخب […]

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