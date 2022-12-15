أوستن يلتقي السيسي في البنتاغون لتعزيز الشراكة الدفاعية مع مصر

2022/12/15 | 00:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية، البنتاغون، لـ "الحرة"، الأربعاء، إن المباحثات بين وزير الدفاع، لويد أوستن، والرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، تركز على سبل تعزيز وتجديد الشراكة الدفاعية بين الولايات المتحدة و مصر.

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