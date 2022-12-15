2022/12/15 | 01:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خيم التعادل الإيجابي (1-1)، على نتيجة

مباراة كربلاء وضيفه القاسم، التي جرت

اليوم الأربعاء بملعب الأول، ضمن

الجولة 10 من الدوري العراقي الممتاز.

وضع مجتبى محسن فريقه القاسم بالمقدمة

في الدقيقة 18، ونجح

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كربلاء ينجو من خسارة امام القاسم على ملعبه ويتعادل بهدف لمثله) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كربلاء ينجو من خسارة امام القاسم على ملعبه ويتعادل بهدف لمثله) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).