2022/12/15 | 01:13 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 15 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: المسلة تنشر ابرز تفاعلات الحوارات التلفزيونية، الأربعاء 12/14/2022.عضو الاتحاد الوطني...

ظهرت المقالة ساعة المسلة: مواكب المسؤولين لا تشعر بمعاناة المواطن في الزحامات أولاً على المسلة.

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