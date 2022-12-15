شاهد بالفيديو.. الجماهير العراقية في بغداد بعد وداع المنتخب المغربي لنهائيات كأس العالم

2022/12/15 | 01:15 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: HIJ25umQ22U

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