2022/12/15 | 01:36 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- دعوات سياسية لهجمات استباقية وتجديد الخطط الأمنية بغداد- الناصرية- عبد الحسين غزال قتل ضابط عراقي كبير وجنديان، وأصيب ثلاثة آخرين بجروح الأربعاء جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت آليتهم خلال عبورها على طريق في منطقة زراعية واقعة شمال بغداد، كما أفاد بيان رسمي ومصدر أمني فرانس برس. ووقع الهجوم الذي لم يتم تبنيه، في منطقة […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل آمر فوج في الجيش العراقي بعبوة لداعش شمال بغداد) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل آمر فوج في الجيش العراقي بعبوة لداعش شمال بغداد) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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