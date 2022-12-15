مقتل‭ ‬آمر‭ ‬فوج‭ ‬في‭ ‬الجيش‭ ‬العراقي‭ ‬بعبوة‭ ‬لداعش‭ ‬شمال‭ ‬بغداد

2022/12/15 | 01:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعوات‭ ‬سياسية‭ ‬لهجمات‭ ‬استباقية‭ ‬وتجديد‭ ‬الخطط‭ ‬الأمنية بغداد‭- ‬الناصرية‭- ‬عبد‭ ‬الحسين‭ ‬غزال‭ ‬ قتل‭ ‬ضابط‭ ‬عراقي‭ ‬كبير‭ ‬وجنديان،‭ ‬وأصيب‭ ‬ثلاثة‭ ‬آخرين‭ ‬بجروح‭ ‬الأربعاء‭ ‬جراء‭ ‬انفجار‭ ‬عبوة‭ ‬ناسفة‭ ‬استهدفت‭ ‬آليتهم‭ ‬خلال‭ ‬عبورها‭ ‬على‭ ‬طريق‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬زراعية‭ ‬واقعة‭ ‬شمال‭ ‬بغداد،‭ ‬كما‭ ‬أفاد‭ ‬بيان‭ ‬رسمي‭ ‬ومصدر‭ ‬أمني‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭.‬‮ ‬‭ ‬ووقع‭ ‬الهجوم‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬تبنيه،‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ […]

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