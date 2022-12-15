2022/12/15 | 01:36 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- فاتح عبد السلام وردتني تعليقات كثيرة من متابعي ما كتبته في « توقيع « سابق عن التحديث الالكتروني المطلوب في الإدارات الحكومية في العراق، واختار منها ما جاء في تعقيب من المحامية (أ.خ) المقيمة في بيروت تقول ان معاملات تجديد بعض الوثائق العراقية ومنها جوازات السفر يتطلب أمورا تعجيزية منها ان يجلب المواطن وثيقة […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (معاملة الكترونية بالاسم ورقية بالفعل) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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