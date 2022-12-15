معاملة‭ ‬الكترونية بالاسم‭ ‬ورقية‭ ‬بالفعل

2022/12/15 | 01:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح‭ ‬عبد‭ ‬السلام‭ ‬ وردتني‭ ‬تعليقات‭ ‬كثيرة‭ ‬من‭ ‬متابعي‭ ‬ما‭ ‬كتبته‭ ‬في‭ ‬‮«‬‭ ‬توقيع‭ ‬‮«‬‭ ‬سابق‭ ‬عن‭ ‬التحديث‭ ‬الالكتروني‭ ‬المطلوب‭ ‬في‭ ‬الإدارات‭ ‬الحكومية‭ ‬في‭ ‬العراق،‭ ‬واختار‭ ‬منها‭ ‬ما‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬تعقيب‭ ‬من‭ ‬المحامية‭ (‬أ‭.‬خ‭) ‬المقيمة‭ ‬في‭ ‬بيروت‭ ‬تقول‭ ‬ان‭ ‬معاملات‭ ‬تجديد‭ ‬بعض‭ ‬الوثائق‭ ‬العراقية‭ ‬ومنها‭ ‬جوازات‭ ‬السفر‭ ‬يتطلب‭ ‬أمورا‭ ‬تعجيزية‭ ‬منها‭ ‬ان‭ ‬يجلب‭ ‬المواطن‭ ‬وثيقة‭ […]

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