فرنسا تقطع الحلم المغربي نحو النهائي وتوفد وزيرتها إلى الرباط لترميم العلاقات

2022/12/15 | 01:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‭ ‬الرباط‭ – ‬عبدالحق‭ ‬بن‭ ‬رحمون بعد‭ ‬ساعات‭ ‬من‭ ‬مباراة‭ ‬تاريخية‭ ‬وصعبة‭ ‬انتهت‭ ‬بخسارة‭ ‬المنتخب‭ ‬المغربي‭ ‬بهدفين‭ ‬لصالح‭ ‬منتخب‭ ‬فرنسا‭ ‬في‭ ‬مونديال‭ ‬قطر‭ ‬وانتقال‭ ‬الحلم‭ ‬المغربي‭ ‬والعربي‭ ‬في‭ ‬التطلع‭ ‬نحو‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬مباراة‭ ‬مقبلة‭ ‬مع‭ ‬كرواتيا،‭ ‬يشهد‭ ‬المغرب‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬مقابلة‭ ‬دبلوماسية‭ ‬اذ‭ ‬ستجمع‭ ‬وزيرة‭ ‬الخارجية‭ ‬الفرنسية‭ ‬كولينا‭ ‬مع‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬المغربي‭ ‬ناصر‭ ‬بوريطة،‭ […]

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