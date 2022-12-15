أول تصريح لماكرون بعد فوز فرنسا على المغرب

2022/12/15 | 01:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في أول تصريح له بعد فوز منتخب فرنسا على المغرب، الأربعاء، أعرب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عن "فخره الكبير" بلاعبي منتخب بلاده.

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