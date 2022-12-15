ليست نهاية حلم بل بداية حقبة.. أسباب أدت لخسارة المغرب أمام فرنسا

2022/12/15 | 02:16 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خسر منتخب المغرب نصف نهائي كأس العالم 2022 في قطر أمام نظيره الفرنسي بهدفين نظيفين، وهذه النتيجة ليست نهاية حلم بل بداية حقبة للكرة الأفريقية والعربية.نلقي في هذه الحلقة من "مونديال تشيك" نظرة على هذه المباراة والأسباب للتي أدت إلى خسارة أسود الأطلس.

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