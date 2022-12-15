تويتر تعلق حسابا وهميا يتعقب طائرة إيلون ماسك

2022/12/15 | 02:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مشغل حساب وهمي (روبوت) على تويتر، الأربعاء، إن منصة التواصل الاجتماعي علقت حسابه الذي يتعقب الطائرة الخاصة بإيلون ماسك، مالك شركة تويتر.

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