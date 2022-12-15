كيليان مبابي يواسي صديقه أشرف حكيمي عقب خسارة المغرب من فرنسا

2022/12/15 | 03:10 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حرص كيليان مبابي، لاعب منتخب فرنسا على دعم ومواساة أشرف حكيمي، لاعب المنتخب المغربي، بعد هزيمة "أسود الأطلس" من "الديوك" بثنائية، في الدور نصف النهائي في نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، يوم الأربعاء.

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