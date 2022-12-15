2022/12/15 | 03:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مكائن تفريخ و صناعة الأقنان قيس الدباغ منذ انتهاء عصر العبودية وتحطيم ايدولوجية إستغلال الإنسان لأخيه وبني جنسه من البشر بقت الحاجه إلى إيجاد حلقه جديدة للأستغلال ولم تكن هذه الحلقه موجودة إلا في الجزء الأضعف من المجتمع وهي الأنثى فمنذ ولادة اية أنثى يتم مع الفطام تغذيتها بأنها محكومة بأطر وقيود وأول […]

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