المغرب وفرنسا.. فيديو لاحتفال ماكرون مع اللاعبين في غرفة الملابس

2022/12/15 | 03:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احتفل الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرو، الأربعاء، مع فريق بلاده لكرة القدم بتاهلهم إلى المباراة النهائية لكأس العالم.

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