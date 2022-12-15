الاحتجاجات في الأردن..

2022/12/15 | 04:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحرك مجلس النواب برئيسه الجديد، أحمد الصفدي، في أول اختبار له لنزع صاعق الانفجار، ونجح الصفدي في الضغط على الحكومة للتعامل الجدي مع الأزمة بدل تجاهلها، وإدارة الظهر لها، والسعي الحثيث للدخول في مفاوضات لإيجاد أرضية لحلول توافقية حتى ولو كان ذلك على حساب هيبة الحكومة، وإعلانها أنها لا تملك ترف دعم المحروقات.

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