بينهم فهد العتيبي ونانسي عجرم.. رياضيون وفنانون يشيدون بمنتخب المغرب رغم الهزيمة أمام فرنسا

2022/12/15 | 05:35 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نال المنتخب المغربي الإشادة والإطراء على الرغم من خسارته من نظيره الفرنسي، بهدفين نظيفين، في مواجهة أقيمت على أرضية استاد البيت، مساء يوم الأربعاء، ضمن منافسات الدور نصف النهائي في مونديال قطر.

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