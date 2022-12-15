مجلس النواب الأميركي يقر مشروع قانون لتجنب إغلاق الحكومة الفيدرالية

2022/12/15 | 05:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقر مجلس النواب الأميركي، الأربعاء، مشروع قانون يمدد أسبوعا العمل بالميزانية الحالية للحؤول دون انقطاع التمويل عن الحكومة الفدرالية و"إغلاق" عدد من مؤسساتها.

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