سبب ووجهة سجود لاعبي المغرب يثيران تفاعلا بعد الخسارة أمام فرنسا

2022/12/15 | 06:13 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور لتصرف لاعبي المنتخب المغربي و"سجودهم" عقب خسارتهم أمام المنتخب الفرنسي في مباراة نصف نهائي كأس العالم بقطر 2022.

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