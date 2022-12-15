بتهمة التجسس لصالح السعودية.. سجن موظف سابق في تويتر 3 أعوام

2022/12/15 | 06:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال ممثلو الإدعاء الأربعاء إن مديرا سابقا في شركة تويتر أدين بالتجسس لصالح السعودية حكم عليه بالسجن ثلاثة أعوام ونصف في الولايات المتحدة.

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