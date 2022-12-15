ماذا قال ملك المغرب لمدرب

2022/12/15 | 07:10 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشاد العاهل المغربي الملك محمد السادس، يوم الأربعاء، بما قدمه منتخب بلاده من "إنجازات متميزة خلال كأس العالم"، خلال اتصال هاتفي مع مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي، عقب مباراة نصف نهاية كأس العالم في قطر، التي جمعت الفريق المغربي ونظيره الفرنسي، والتي انتهت بانتصار الفريق الفرنسي.

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