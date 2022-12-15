تفاعل على توقيع بايدن قانون

2022/12/15 | 08:12 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صور للبيت الأبيض مضاء بألوان قوز قزح عقب توقيع الرئيس الأمريكي على قانون "احترام الزواج".

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